Tataki Zome & mobile bois Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou

Tataki Zome & mobile bois Dimanche 21 septembre, 14h00 Jardin Camifolia Maine-et-Loire

Entrée gratuite

Le Tataki Zome : Des végétaux, du tissu ou du papier, un marteau et c’est parti pour l’impression des végétaux sur ces tissus, selon l’art ancestral japonais.

Jardin Camifolia 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 498 498 https://www.jardin-camifolia.com/ Situé à Chemillé-en-Anjou, dans la Vallée de l’Hyrôme, le Jardin Camifolia rassemble plus de 600 espèces de plantes de santé, beauté et bien-être.Un panel de plantes aux propriétés étonnantes comme la camomille, plante emblématique du territoire.

Le Jardin Camifolia intègre le service tourisme de la commune de Chemillé-en-Anjou. Élus et agents de la collectivité, ainsi que l’association des Amis du Jardin, concourent au développement de ce site à vocation pédagogique, touristique et scientifique. Parking face à l’accueil, de l’autre côté de la rue Nationale. Gare SNCF à 300m

