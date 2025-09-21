Tatanka, un spectacle de western au château de la Groulaie CHÂTEAU DE LA GROULAIE Blain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T16:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+
Fin : 2025-09-21T16:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+
Tatanka
Théâtre de rue – western en plein-air par Little Big Compagnie
XIXe siècle, dans l’univers
du grand Ouest américain.
Frank Stanton a juré de
venger la mort de son père
Arsh, qui aurait été assassiné
par un « Indien ». C’est ce
que prétend Jérémiah Fenimore
Mc Murphy, un ancien
trappeur et ami de Arsh.
Aveuglé par sa haine des
« sauvages », Frank fait de sa
quête une épopée sanglante
dont les autochtones font
systématiquement les frais.
Après bien des dégâts, Frank
découvrira la triste vérité…
Tatanka est aussi l’histoire
de quatre comédiens qui
jouent aux cowboys et aux
Indiens et qui sont confrontés
à un sérieux problème :
aucun d’eux ne veut « faire
l’Indien ».
Ici, le burlesque se mêle à la
tragédie, l’humour s’invite
là où on ne l’attend pas,
comme souvent dans la vie.
Tout public à partir de 8 ans
CHÂTEAU DE LA GROULAIE 6, allée Olivier de Clisson, Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 87 15 11 http://www.chateau-de-blain.org D'après un Edit « Ce chasteau fust basti par le Duc Alain FERGENT de 1100 à 1108 ». Le Duc JEAN de BRETAGNE investit le château en 1262. Quatre tours sont rasées. Les ruines sont relevées de 1262 à 1320 par OLIVIER II le Jeune qui construisit le petit Chastel. A la fin du XVè JEAN II de ROHAN embellit le Logis du Roi et de la Reine, fait construire la chapelle et les murs de clôture. Le château subit le siège de 1591 ordonné par MERCOEUR. Au XVIIè, il est démantelé par ordre de RICHELIEU mais ne souffre pas trop à la Révolution puis fait l'objet de restaurations du Marquis PÂREINTY THOLOZAN et du Prince Georges de GRECE.
Tatanka
@Alban Lecuyer