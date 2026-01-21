TATANKA – Western tous publics à partir de 8 ans Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 14:30 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

À l’aide d’objets détournés, quatre comédiens jouent aux cowboys et aux «Indiens» et convoquent tous les clichés du western hollywoodien : attaque de convoi, pendaison, duel, partie de poker, chevauchée fantastique…Colonisation, racisme, sexisme… mêlant le burlesque à la tragédie, Tatanka nous invite à débusquer les dominations et violences que le cinéma américain a longtemps dissimulées derrière ces récits héroïques.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes 44007



