Tatiana Eva-Marie & Michael Valeanu en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris

Elle est née en Suisse et a commencé sa carrière à l’âge de 4 ans en enregistrant un disque avec le célèbre chanteur pour enfants, Henri Dès. Plus tard, elle déménagera à Paris pour poursuivre sa carrière, un pied dans la poésie et un autre dans le théâtre tout en incarnant la chanteuse gitane dans les cabarets de la ville, la nuit. Mais c’est à New York qu’elle va tenter de réaliser ses rêves. Elle y monte le Avalone Jazz Band dans lequel elle mêle son héritage français et balkanique, son amour pour l’art parisien des années 20 à 60, sa passion pour les chansons traditionnelles gitanes et sa fascination pour la musique de la Nouvelle-Orléans et le “Great American Songbook. Elle sera ici accompagnée par son compère de toujours : Michael Valeanu à la guitare.

Tatiana Eva Marie : voix

Michael Valeanu : guitare

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — Le parcours de Tatiana Eva-Marie est étonnant sur plus d’un point.

Le dimanche 29 mars 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 29 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



