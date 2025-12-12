Tatiana, le feuilleton • JULIAN ANDUJAR / COMPAGNIE BIBOTCH (FR) Place du Parlement de Bretagne Rennes Dimanche 25 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 8€; sortir: 4€

Avec ce spectacle dédié à sa sœur disparue le 24 septembre 1995, Julien Andujar livre une fiction autobiographique, un conte documentaire, un numéro de cabaret.

**THÉÂTRE IN SITU • À PARTIR DE 12 ANS**

**Avec ce spectacle dédié à sa sœur disparue le 24 septembre 1995, Julien Andujar livre une fiction autobiographique, un conte documentaire, un numéro de cabaret. Au fil d’une pièce à la fois grave et fantasque, drôle et bouleversante, jouant avec des identités multiples, il flirte avec la mort et l’amour pour rendre toute sa beauté au prénom de sa sœur.**

Pensée hors des salles de spectacle, et présentée en deux épisodes pour deux lieux de Rennes, cette forme feuilleton de _Tatiana_ voit Julien Andujar jouer avec l’espace et le contexte pour convoquer différents personnages à la recherche de Tatiana : le gendarme, la journaliste, l’avocat, la meilleure amie, la maman, le frère… S’appuyant sur son expérience du cabaret et de performeur, il incarne, imite, convoque les fantômes et vit sa propre métamorphose, du pré-adolescent de 11 ans qu’il était alors à l’interprète de 38 ans qu’il est aujourd’hui.

Aux premières loges de ce moment intimiste, face à la construction d’une fiction autobiographique, entre le réel du fait divers et l’imaginaire du petit garçon en quête d’évasion onirique, vous êtes invité à créer votre propre rapport à Tatiana. Captivant.

_> Durée : 50 minutes_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-25T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T16:50:00.000+01:00

1

https://www.lestombeesdelanuit.com/spectacles/tatiana-le-feuilleton/

Place du Parlement de Bretagne Place du Parlement de Bretagne, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine