Tatiana, le feuilleton Parlement de Bretagne, Rennes Rennes Dimanche 25 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

8€ Tarif unique • 4€ Tarif Sortir !

Avec ce spectacle dédié à sa sœur disparue le 24 septembre 1995, Julien Andujar livre une fiction autobiographique, un conte documentaire, un numéro de cabaret. Au fil d’une pièce à la fois grave et fantasque, drôle et bouleversante, jouant avec des identités multiples, il flirte avec la mort et l’amour pour rendre toute sa beauté au prénom de sa sœur.

Pensée hors des salles de spectacle, et présentée en deux épisodes pour deux lieux de Rennes, cette forme feuilleton de Tatiana voit Julien Andujar jouer avec l’espace et le contexte pour convoquer différents personnages à la recherche de Tatiana : le gendarme, la journaliste, l’avocat, la meilleure amie, la maman, le frère… S’appuyant sur son expérience du cabaret et de performeur, il incarne, imite, convoque les fantômes et vit sa propre métamorphose, du pré-adolescent de 11 ans qu’il était alors à l’interprète de 38 ans qu’il est aujourd’hui.

Aux premières loges de ce moment intimiste, face à la construction d’une fiction autobiographique, entre le réel du fait divers et l’imaginaire du petit garçon en quête d’évasion onirique, vous êtes invité à créer votre propre rapport à Tatiana. Captivant.

**Les épisodes s’inscrivent dans une continuité mais peuvent être vus individuellement.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-25T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T16:50:00.000+01:00

Parlement de Bretagne, Rennes 6 place du parlement Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



