Tatiana Nova & Julia Perminova Le Baiser Salé Paris

Tatiana Nova & Julia Perminova Le Baiser Salé Paris jeudi 6 novembre 2025.

Né fin 2022, le duo formé par la pianiste Julia Perminova, installée à Paris, et la chanteuse Tatiana Nova, basée à Berlin, mélange avec audace les sonorités du folklore slave, la richesse du classique russe et des touches électro et contemporaines venues des quatre coins du monde. En résulte une expérience musicale intense, à la fois sensible et totalement immersive.

Après un premier album remarqué en 2024, Echoes of Home, Julia et Tatiana poursuivent leur exploration musicale. Sorti au printemps 2024, il s’est rapidement imposé comme un opus singulier, salué par la critique pour sa richesse émotionnelle et sa capacité à mêler habilement les codes du jazz contemporain à des sonorités plus personnelles. Ce disque marque une première pierre dans l’univers artistique du duo, à la fois intime, audacieux et résolument moderne. Portées par cet élan, les deux musiciennes travaillent déjà sur leur deuxième projet, avec l’ambition affirmée d’élargir encore les horizons du jazz moderne. Improvisation, textures sonores innovantes et influences plurielles : leur recherche artistique se poursuit avec passion et exigence.

Au programme : des morceaux phares de Echoes of Home, revisités pour la scène, mais aussi des compositions inédites, fraîchement créées, témoignant de la direction nouvelle qu’elles empruntent.

Une invitation à plonger dans un voyage sonore aussi personnel qu’inattendu.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 21h00 à 23h00

payant Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif Web : 25 EUR

Tarif sur place : 30 EUR

Tarif Adhérents : 20 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

