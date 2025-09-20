Tatin chez les Diablintes Musée archéologique départemental Jublains

Tatin chez les Diablintes 20 et 21 septembre Musée archéologique départemental Mayenne

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion de l’exposition temporaire présentant des créations de Robert Tatin (1902-1983) confrontées aux artefacts antiques, ce temps de visite dans le musée sera l’occasion de s’interroger sur le rapport que l’artiste entretenait à l’histoire et à ses origines.

Musée archéologique départemental 13 rue de la libération 53160 Jublains Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire Jublains est considéré comme le meilleur et plus vaste témoignage de l'époque gallo-romaine de l'Ouest de la France. Ce site exceptionnel, véritable livre d'histoire antique à ciel ouvert, invite le visiteur à se plonger avec délice et curiosité dans cette période historique dont les traces les plus anciennes découvertes à Jublains datent du 4e siècle avant J.-C.

Un territoire, presque équivalent à celui de la Mayenne, est alors occupé par le peuple gaulois des Diablintes. Au cours du 1er siècle après J.-C. est créée sur le site de Jublains une ville nouvelle, Noviodunum, qui devient la capitale gallo-romaine de la cité diablinte. La ville est dotée de monuments publics dignes de son rang de chef-lieu : un temple, un forum, des thermes, un théâtre. Les vestiges de ces édifices et ceux d’une spectaculaire forteresse construite plus tard font le bonheur des visiteurs amoureux d’archéologie et d’histoire.

Depuis 1995, le musée archéologique départemental de Jublains, où sont présentées les collections de l’archéologie gallo-romaine en Mayenne et lieu d’accueil réguliers d’expositions temporaires, enrichit la découverte du lieu. Coordonnées GPS 48.25502395629883,-0.49769583344459534 (Rennes : 120 km, Le Mans : 70 km, Laval : 42km)

