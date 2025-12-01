Tatoo pailleté à Balnéa, Génos
Tatoo pailleté à Balnéa, Génos mardi 30 décembre 2025.
Tatoo pailleté à Balnéa
GENOS Génos Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-30 14:00:00
fin : 2025-12-30 18:30:00
2025-12-30
Animation gratuite tatouages pailletés dans le hall de Balnéa de 14h à 18h30.
GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 49 19 19 info@balnea.fr
English :
Free glitter tattoo animation in the Balnéa hall from 2pm to 6:30pm.
