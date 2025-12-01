Tatoo pailleté à Balnéa, Génos

Tatoo pailleté à Balnéa, Génos mardi 30 décembre 2025.

Tatoo pailleté à Balnéa

GENOS Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 14:00:00
fin : 2025-12-30 18:30:00

Date(s) :
2025-12-30

Animation gratuite tatouages pailletés dans le hall de Balnéa de 14h à 18h30.
  .

GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 49 19 19  info@balnea.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free glitter tattoo animation in the Balnéa hall from 2pm to 6:30pm.

L’événement Tatoo pailleté à Balnéa Génos a été mis à jour le 2025-12-20 par OT de la Vallée du Louron|CDT65