Tatoulu – Club de lecture Bibliothèque Assia Djebar Paris

Tatoulu – Club de lecture Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 11 octobre 2025.

Viens échanger autour de tes lecture préférées les samedis :

11 octobre

15 novembre

13 décembre

10 janvier

14 février

14 mars

11 avril

9 mai

13 juin

Tu as entre 7 et 12 ans, tu aimes lire et tu souhaites partager tes coups de cœur : romans, mangas, BD… ? Tu as envie de découvrir de nouvelles séries, de nouveaux héros ? Le club lecture t’attend !

Un samedi par mois de 14h à 16h

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis