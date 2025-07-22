Tattoo Convention Centre des Expositions Le Mans

Tattoo Convention

Centre des Expositions 1, avenue du parc des expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Rendez-vous à la Rotonde pour TATTOO CONVENTION.

Vous nous avez beaucoup écrit, beaucoup ont réclamé une nouvelle édition…. Elle est là !!

Après une pause d’un peu plus d’un an, la date de la prochaine édition est enfin là ; 7 & 8 mars 2026 !

Nouveau lieu, nouvelle disposition, mais toujours la même équipe pour vous proposer la meilleure convention possible.

Cette année c’est @atiu_tattoo qui nous a fait l’honneur de concocter l’affiche de cette cinquième édition. Un style Polynésien, le même qui lui a fait gagner le best of Show lors de la dernière édition. Merci à lui pour ton travail. Les candidatures sont désormais OUVERTES. (tout types d’exposant)

Toutes les candidatures doivent être transmises au mail suivant tattooconvlemans@gmail.com

(Les autres biais de communication ne seront pas pris en compte)

On a déjà très très hâte de vous retrouver, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! A (très) bientôt.

L’équipe Undertaker. .

Centre des Expositions 1, avenue du parc des expositions Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire tattooconvlemans@gmail.com

English :

See you at La Rotonde for TATTOO CONVENTION.

German :

Treffpunkt für TATTOO CONVENTION in der Rotunde.

Italiano :

Ci vediamo a La Rotonde per la CONVENZIONE DEL TATTOO.

Espanol :

Nos vemos en La Rotonde para la TATTOO CONVENTION.

L’événement Tattoo Convention Le Mans a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Le Mans