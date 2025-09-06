Tattoo Fascht Colmar
Tattoo Fascht Colmar samedi 6 septembre 2025.
Tattoo Fascht
13 Avenue Joffre Colmar Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 22:00:00
2025-09-06 2025-09-07
Convention tattoo Colmar, tatoueurs et autres artistes que de la région Alsace.
Venez à la découverte des tatoueurs et autres artistes créateurs de la région, pour la 8 ème édition.
Restauration rapide .
13 Avenue Joffre Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 09 83 35 juliefellous@hotmail.fr
English :
Colmar tattoo convention, tattoo artists and other artists from the Alsace region.
German :
Tattoo Convention Colmar, Tätowierer und andere Künstler nur aus der Region Elsass.
Italiano :
Convention di tatuatori di Colmar, tatuatori e altri artisti della regione dell’Alsazia.
Espanol :
Convención de tatuadores de Colmar, tatuadores y otros artistas de la región de Alsacia.
