TATUM ET SEBTET JAZZ QUINTET – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

TATUM ET SEBTET JAZZ QUINTET – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne vendredi 19 décembre 2025.

TATUM ET SEBTET JAZZ QUINTET Début : 2025-12-19 à 20:08. Tarif : – euros.

TATÚM Techno Trance-AndesAprès Criollando et ses hommages aux musiques argentines, Joseph Pariaud et Nicolas Canavaggia repartent à l’assaut des Andes… version électro artisanale. Tatúm, c’est une techno sans ordi, bricolée en live avec flûtes, cordes, guimbarde, contrebasse et machines nomades. Une transe organique, entre tradition populaire et pulsations modernes.Folklore boosté, ambiance perchée.Joseph Pariaud – flûtes andines, cordes, guimbarde, machinesNicolas Canavaggia – contrebasse, samples, boîte à rythmesSEBTETNé pendant le confinement, mais clairement pas fait pour rester enfermé, le SEBTET s’est échappé des murs pour faire vibrer l’air avec un jazz aussi moderne qu’humain. Derrière ce quintet vitaminé : Sébastien Depeige, compositeur et trompettiste inspiré, qui embarque avec lui une équipe de fines lames pour un set « scénarisé musicalement », où se croisent compositions originales et envolées improvisées.Finalistes du tremplin du Festival Jazz au Sommet, en route vers leur premier album, et soutenus depuis leurs débuts par la Baie des Singes (eh oui, on a du flair), ces cinq oiseaux du riff ne sont pas là pour faire tapisserie. Ils viennent pour partager, bousculer, et, soyons clairs, pour envoyer.Sébastien Depeige : trompette, bugle, compositionsÉric Pigeon : sax ténorMilan Ollier : guitareYan Lacroix : basseJérôme Renaud : batterie

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63