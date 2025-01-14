Tatum • Smoking Pistols SUPERSONIC Paris

TATUM (22h00)

(Post punk – Tatum Rekords – Paris, FR)

TATUM c’est l’alter ego de Tom-Idriss Galdeano, créé en 2024, pour la création de l’album « Roses In The Bathroom ».

Une musique Post-Punk et Post-Blues inspirée du blues façon Tom Waits et du punk anglais façon Clash.

Teintée de morceau plus pop également.

Accompagné de son groupe avec Lucas André à la batterie et Jeremy Sellem à la basse, Don Rico aux claviers et à la guitare et Kilian Fanget aux trompettes.

Une équipe nourit également le projet (Tatum Rekords): Arthur Pronier à la direction artistique, Sofiane Lounes à la réalisation, Fanny Mouches au design,

Leo Blanchard au management, Bonnie McMullan en co-lyriciste, et Rémi Le Saint en production son.

Le projet est basé sur Paris, en tournée en France en été 2025 à l’occasion de la sortie de son nouvel album “Roses in the Bathroom” le 30 Mai 2025 et désormais en préparation d’un nouvel EP.

Les 3 influences : Tom Waits, The Clash, Viagra Boys

https://distrokid.com/hyp…/tatum10/roses-in-the-bathroom-2

https://www.youtube.com/@TatumMusik

SMOKING PISTOLS (21h00)

(Post punk rock – Crest, FR)

Les Smoking Pistols proposent un mélange corrosif de garage, de punk et de noise pop et abordent musicalement et textuellement des problématiques sensibles comme l’introspection, les manipulations étranges dans les relations humaines et l’autodestruction.

Un mélange de styles réunis pour un même propos !

La scène anglaise actuelle avec des groupes comme les IDLES, Shame ou Fontaine DC et bien d’autres découverts ces dernières années ont sans doute influencé le quatuor dans ses compositions sans perdre pour autant son propre regard.

Du premier concert en première partie de Peter Kernel en 2021 à Gigors Electric au off du Hellfest à Clisson en 2023 en passant par des concerts dans les pubs lyonnais, les Smoking Pistols se révèlent comme un véritable groupe de scène.

Les 3 influences : Idles, Fontaines D.C. & Shame

https://smokingpistols.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@thesmokingpistols8941

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mercredi 14 Janvier 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Wunderhorse, WU-LYF & Leap

Le mercredi 14 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

