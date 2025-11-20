“T’AURAIS PAS UNE ADRESSE ?” (PROJEC’SILLON) Marvejols

“T’AURAIS PAS UNE ADRESSE ?” (PROJEC’SILLON)

Jeudi 20 novembre, le Sillon Lauzé accueille la projection de C’est pas si simple, un film réalisé en 1977 par les femmes du MLAC de Gennevilliers et du centre IVG de l’hôpital Louis-Mourier de Colombes, présenté par le collectif Synaps dans le cadre de leur projet T’aurais pas une adresse ? Archives d’une lutte pour la liberté de l’avortement.

En 1973, un groupe de femmes s’engage dans le Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception et crée un groupe MLAC à Gennevilliers (en banlieue nord de Paris). C’est une entrée dans le féminisme par le partage, le soin, l’action illégale et la critique acide du monde médical et des traitements sexistes des corps. Après le vote de la loi Veil qui légalise l’IVG en 1975, plus rien ne les arrête elles créent un des premier centre IVG de France et prennent la caméra pour ﬁlmer leurs luttes.

En 2024, le collectif Synaps découvre avec joie leurs archives militantes foisonnantes. Partisan·e·s d’une transmission directe, ielles ont voulu un objet le plus brut possible, qui donne accès à la matière première de cette histoire tracts, comptes rendus, chants, photos, livre pour enfants, ﬁlms, enregistrements sonores. Se plonger dans les archives du groupe MLAC de Gennevilliers, c’est redécouvrir une façon inspirante de faire communauté et de s’organiser. C’est faire la lumière sur une expérience d’autonomie concrète dans le soin d’habitude réservé au corps médical.

Pour rendre hommage à leurs combats et à leurs amitiés qui les ont fait tenir ensemble, le collectif Synaps souhaite que ces récits soient proposés là où ils ont besoin d’être entendus. Contre l’oubli et la disparition, et pour nous rendre plus fort.e.s. .

