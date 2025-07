Taureau piscine & Bodega Chemin vallon de Gipan Alleins

Taureau piscine & Bodega Chemin vallon de Gipan Alleins samedi 19 juillet 2025.

Taureau piscine & Bodega

Samedi 19 juillet 2025 à partir de 17h30. Chemin vallon de Gipan Arènes du Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

C’est l’été au Club taurin ! C’est la saison des Taureau piscines et des soirées bodega pour faire la fête toute la soirée !

En fin d’après-midi, rendez-vous pour un « taureau piscine » des jeux dans les arènes, ouverts à ceux qui souhaitent se mesurer aux vachettes de la manade Agu !

La soirée se poursuivra avec une bodega, animée par DJ La Luze, et accompagnée d’un service de buvette et restauration. .

Chemin vallon de Gipan Arènes du Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ctprlebastidon@gmail.com

English :

It’s summer time ! It’s time for bull games and bodega evenings !

German :

Es ist Sommer im Stierkampfclub! Es ist die Saison der Stier-Pools und der Bodega-Abende, bei denen Sie den ganzen Abend lang feiern können!

Italiano :

È estate al Club della Corrida! È la stagione delle vasche per la corrida e delle serate in bodega, per festeggiare tutta la notte!

Espanol :

¡Es verano en el Club Taurino! Es la temporada de las piscinas taurinas y de las tardes de bodega, ¡así que puedes pasarte la noche de fiesta!

L’événement Taureau piscine & Bodega Alleins a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme du Massif des Costes