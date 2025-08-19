Taureau Piscine Boulbon Chemin de la longue vue Boulbon

Mardi 19 août 2025 de 21h à 23h. Chemin de la longue vue Arènes municipales de Boulbon Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : Mardi 2025-08-19 21:00:00

fin : 2025-08-19 23:00:00

2025-08-19

Rendez-vous aux arènes de Boulbon pour ce divertissement populaire qui rassemble toutes les générations.

Bétail de la Manade PLA 6 vaches / 2 veaux

Animé par DJ Fabio .

Chemin de la longue vue Arènes municipales de Boulbon Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

English :

Rendezvous at the Boulbon arenas for this popular entertainment that brings together all generations.

German :

Treffen Sie sich in der Arena von Boulbon zu dieser beliebten Unterhaltung, die alle Generationen zusammenbringt.

Italiano :

Unitevi a noi nelle arene Boulbon per questo intrattenimento popolare che unisce tutte le generazioni.

Espanol :

Únase a nosotros en los ruedos de Boulbon para asistir a este popular espectáculo que reúne a todas las generaciones.

