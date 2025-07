Taureau piscine et bodega Rue des Arènes Mouriès

Taureau piscine et bodega Rue des Arènes Mouriès jeudi 17 juillet 2025 19:00:00.

Taureau piscine et bodega

Jeudi 17 juillet 2025 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Passez un moment divertissant et festif avec un taureau piscine et une soirée bodéga aux Arènes de Mouriès, jeudi 17 juillet à partir de 19h !Familles

Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès



A partir de 19h Bodéga by Tomy & Ness

21h30 Taureau piscine



Ambiance et fous rires garantis !

Nombreuses primes et cadeaux

Buvette et snack sur place .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com

English :

Enjoy a fun-filled evening with a Bull race with swimming pool and bodega party at the Mouriès Arena on Thursday 17 July from 7pm!

German :

Verbringen Sie eine unterhaltsame und festliche Zeit mit einem Stierrennen mit Pool und Bodega-Abend in den Arenen von Mouriès am Donnerstag, den 17. Juli ab 19 Uhr!

Italiano :

Godetevi una serata all’insegna del divertimento con un toro da piscina e una bodega all’Arena Mouriès giovedì 17 luglio dalle 19:00!

Espanol :

Disfrute de una velada llena de diversión con un toro de piscina y una bodega en el Mouriès Arena el jueves 17 de julio a partir de las 19.00 horas

L’événement Taureau piscine et bodega Mouriès a été mis à jour le 2025-06-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles