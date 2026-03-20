Taureau piscine et clowns Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer

Taureau piscine et clowns

Jeudi 2 juillet 2026 à partir de 21h30.

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 21h30.

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 21h30.

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 21h30.

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 21h30.

Mardi 21 juillet 2026 à partir de 21h30.

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 21h30.

Mardi 28 juillet 2026 à partir de 21h30.

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 21h30.

Mardi 4 août 2026 à partir de 21h30.

Jeudi 6 août 2026 à partir de 21h30.

Mardi 11 août 2026 à partir de 21h30.

Jeudi 13 août 2026 à partir de 21h30.

Mardi 18 août 2026 à partir de 21h30.

Jeudi 20 août 2026 à partir de 21h30.

Mardi 25 août 2026 à partir de 21h30.

Jeudi 27 août 2026 à partir de 21h30. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Toro-piscine et clows taurins.

Le jeu se passe aux arènes, vous pouvez être spectateur ou acteur, le premier aura la promesse de passer une soirée de franche rigolade, le second en sera l’instigateur. Imaginez, une vachette aux cornes emboulées, une piscine et des spectateurs qui entrent dans l’arène dans le but d’attirer l’animal dans cette fameuse piscine, souvent au prix de quelques chutes mémorables ! .

Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com

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English :

Toro-pool and bullfighting clows.

L’événement Taureau piscine et clowns Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer