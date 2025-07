Taureau piscine Rue des Arènes Mouriès

Taureau piscine Rue des Arènes Mouriès jeudi 7 août 2025.

Taureau piscine

Jeudi 7 août 2025 à partir de 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Rendez-vous aux Arènes de Mouriès, jeudi 07 août à 21h30, pour un taureau piscine !Familles

Le Club Taurin Mouriésen vous invite à passer un moment festif et convivial pour un taureau piscine dans les belles arènes de Mouriès !

Venez encourager les participants téméraires !

Animé par DJ Fred .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com

English :

Come to the Arènes de Mouriès on Thursday, 7 August at 9:30 p.m. for a bull in the pool!

German :

Treffpunkt ist am Donnerstag, den 7. August um 21:30 Uhr in der Arena von Mouriès, wo ein Stier in den Pool springt!

Italiano :

Venite a trovarci all’arena di Mouriès giovedì 07 agosto alle 21.30 per un toro in piscina!

Espanol :

Acompáñenos a la plaza de toros de Mouriès el jueves 7 de agosto a las 21.30 h para disfrutar de un toro de piscina

