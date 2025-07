Taureaux piscine Avenir Saint Rémois Avenue Folco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Taureaux piscine Avenir Saint Rémois Avenue Folco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence samedi 12 juillet 2025.

Taureaux piscine Avenir Saint Rémois

Samedi 12 juillet 2025 à partir de 21h30. Avenue Folco de Baroncelli Arènes municipales Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Samedi 2025-07-12 21:30:00

2025-07-12

L’association l’Avenir Saint Rémois vous propose un taureaux piscine aux Arènes Chomel-Coinon à Saint-Rémy-de-Provence !Enfants

Organisé par l’association l’Avenir Saint Rémois le samedi 12 juillet à partir de 21h30



Venez découvrir et vous amuser au taureaux piscine !

3 Jeux taurins inédits avec piscine.

3 vaches 1 veau

Entracte

1 veau 3 vaches de la manade Pla .

Avenue Folco de Baroncelli Arènes municipales Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 57 52 98 lavenirsaintremois@gmail.com

English :

The Avenir Saint Rémois association offers you a bullfighting pool at the Arènes Chomel-Coinon in Saint-Rémy-de-Provence!

German :

Der Verein l’Avenir Saint Rémois bietet Ihnen ein Stierschwimmen in der Arena Chomel-Coinon in Saint-Rémy-de-Provence an!

Italiano :

L’associazione Avenir Saint Rémois vi propone una piscina per corride alle Arènes Chomel-Coinon di Saint-Rémy-de-Provence!

Espanol :

La asociación Avenir Saint Rémois le propone una piscina taurina en las Arènes Chomel-Coinon de Saint-Rémy-de-Provence

