TAUREAUX PISCINE Villeneuve-lès-Maguelone

TAUREAUX PISCINE Villeneuve-lès-Maguelone jeudi 24 juillet 2025.

TAUREAUX PISCINE

13 Rue de la Capelette Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Tous les jeudis soirs à partir de 21h, ne manquez pas les taureaux-piscine aux arènes municipales Claude Jouvenel jusqu’au 28 août !

Organisées par la Section Taurine villeneuvoise et animé par Bruno Séguier ces soirées de traditions taurines séduiront petits et grands

Entrée 5€ .

13 Rue de la Capelette Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 69 75 75

English :

Every Thursday evening from 9pm, don’t miss the bullfighting at the Claude Jouvenel municipal arena until August 28!

Organized by the Section Taurine villeneuvoise and hosted by Bruno Séguier, these evenings of traditional bullfighting will appeal to young and old alike

German :

Jeden Donnerstagabend ab 21 Uhr: Verpassen Sie bis zum 28. August nicht die Stier-Pools in der städtischen Arena Claude Jouvenel!

Organisiert von der Section Taurine Villeneuvoise und moderiert von Bruno Séguier werden diese Abende der Stiertraditionen Jung und Alt begeistern

Italiano :

Ogni giovedì sera dalle 21:00, non perdetevi la corrida all’arena municipale Claude Jouvenel fino al 28 agosto!

Organizzate dalla Sezione Corrida di Villeneuve e condotte da Bruno Séguier, queste serate di corrida tradizionale piaceranno a grandi e piccini

Espanol :

Todos los jueves a partir de las 21:00 h, no se pierda las corridas de toros en la plaza municipal Claude Jouvenel hasta el 28 de agosto

Organizadas por la Sección Taurina de Villeneuve y presentadas por Bruno Séguier, estas veladas de tauromaquia tradicional seducirán a grandes y pequeños

