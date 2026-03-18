Taussat-les-Bains Villas, célébrités et bains de mer d’autrefois

Lanton Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-04-08 2026-07-22 2026-08-20 2026-10-28

Telle une parenthèse enchantée, Taussat invite à la flânerie et à un voyage dans le temps, entre petites histoires dévoilées et villas qui font rêver.

Plongez dans l’histoire fascinante de Taussat, l’une des premières stations balnéaires du Bassin d’Arcachon, née à l’époque où les bains de mer faisaient fureur ! Au fil du parcours, Christel vous dévoile les secrets des villas en bord de mer et les illustres personnages

qui y ont séjourné. Laissez-vous séduire par le charme intemporel de ces ruelles pittoresques, véritables passages secrets menant tout droit à la plage et à une atmosphère hors du temps.

Informations pratiques

Durée 1h30

Conseillé enfants dès 10 ans

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56 info@tourisme-coeurdubassin.com

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English : Taussat-les-Bains Villas, célébrités et bains de mer d’autrefois

L’événement Taussat-les-Bains Villas, célébrités et bains de mer d’autrefois Lanton a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Coeur Bassin