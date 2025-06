Taverne du Château à Echiré – Échiré 27 juin 2025 07:00

Deux-Sèvres

Taverne du Château à Echiré Chemin du Château Salbart Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : 2025-06-27 à 2025-08-29

Début : 2025-06-27

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-25

2025-08-29

Au programme :

Buvette jus de fruit, limonade, sirops, hypocras, bière du château

Musique

Jeux médiévaux

Partage et discussions en tout genre

Vous pouvez venir avec votre pique-nique, des tables sont à disposition.

Temps forts :

27 juin Soirée d’ouverture L’association Sas’Dans’ et l’Atelier de l’Excellence s’associent pour fêter l’ouverture de la saison estivale à la Taverne. Au programme initiation aux danses traditionnelles et planches de fromage de chèvre à déguster.

4 juillet Musique médiévale Pour fêter les vacances, Patrick Proust ressort son luth et sa cornemuse et fait guincher la basse-cour.

25 juillet Théâtre d’improvisation La troupe des Muchachos vient faire souffler un vent de folie douce sur la haute-cour du château.

29 août Concert en cours de programmation .

Chemin du Château Salbart

Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@coudraysalbart.fr

