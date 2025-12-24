Taverne grecque – Grande soirée avec les groupes Nefeles et Limani Théâtre Mandapa Paris Vendredi 9 janvier 2026, 20h30 Payant

plein tarif 25 EUR

tarif réduit 20 EUR

tarif enfant 10 EUR

Nefeles – Une virée entre Athènes et Paris. Limani – Histoires de tavernes et pêcheurs

1ʳᵉ partie : Une virée entre Athènes et Paris

Nefeles, trio de musique grecque, rend hommage à une tradition musicale riche en mélodies et chansons, toujours prisée en Grèce, au son des instruments typiques comme le bouzouki, l’oud et le violon. Mais Paris inspire à ce trio grec des créations et des chansons grecques à savourer parfois en français.

Yannis Vlachos – bouzouki, oud, chant.

Laurence Stefanidis – violon, baglamas, chant.

Daniel Puhek – guitare, contrebasse, percussion.

2e partie : Histoires de tavernes et pêcheurs

Embarquez avec Limani, un groupe passionné réunissant des musiciens amateurs sous la direction musicale de Laurence Stefanidis et Yannis Vlachos. Les joueurs de bouzouki, de baglamas, de mandoline, d’oud, ainsi que les violonistes et guitaristes, vous emmèneront dans l’ambiance chaleureuse d’une taverne, au son envoûtant des chants rebetikos. Ensemble, ils interpréteront des histoires captivantes de pêcheurs, riches en émotions et en traditions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-09T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-09T22:30:00.000+01:00

1

https://www.centre-mandapa.fr/ 0145899900 lemandapa@gmail.com https://www.centre-mandapa.fr/event-details/taverne-grecque-grande-soiree-avec-les-groupes-nefeles-et-limani

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

