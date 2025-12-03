Taverne grecque – Soirée musicale avec les groupes Nefeles et Limani Théâtre Mandapa Paris

1ʳᵉ partie : Une virée entre Athènes et Paris

Nefeles, trio de musique grecque, rend hommage à une tradition musicale riche en mélodies et chansons, toujours prisée en Grèce, au son des instruments typiques comme le bouzouki, l’oud et le violon. Mais Paris inspire à ce trio grec des créations et des chansons grecques à savourer parfois en français.

Yannis Vlachos – bouzouki, oud, chant.

Laurence Stefanidis – violon, baglamas, chant.

Daniel Puhek – guitare, contrebasse, percussion.

2e partie : Histoires de tavernes et pêcheurs

Embarquez avec Limani, un groupe passionné réunissant des musiciens amateurs sous la direction musicale de Laurence Stefanidis et Yannis Vlachos. Les joueurs de bouzouki, de baglamas, de mandoline, d’oud, ainsi que les violonistes et guitaristes, vous emmèneront dans l’ambiance chaleureuse d’une taverne, au son envoûtant des chants rebetikos. Ensemble, ils interpréteront des histoires captivantes de pêcheurs, riches en émotions et en traditions.

Le vendredi 09 janvier 2026

de 20h30 à 22h30

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

