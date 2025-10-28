Taverniers d’un soir Les Minutes Bleues Plédéliac

Taverniers d’un soir Les Minutes Bleues Plédéliac mardi 28 octobre 2025.

Taverniers d’un soir Les Minutes Bleues

Château de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-28 17:00:00

fin : 2025-10-28 18:30:00

Dans ce jeu en équipe, confrontez vos connaissances et faites preuve de créativité, d’exploration et de stratégie pour remporter le titre de Taverniers du château ! Affûtez vos papilles et secouez vos shakers !

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Château de la Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 82 10

