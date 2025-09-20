Tavers dans tous les sens Tavers

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, participez à l’événement « Tavers dans tous les sens ».

Deux kilomètres de balade pour découvrir le Tavers ligérien son patrimoine naturel exceptionnel, son patrimoine bâti, l’histoire de la commune, les souvenirs d’habitants et d’habitantes.

> Rdv Place de l’église à 14h30

> Réservation 02 38 44 95 95

Puis, une scène éphémère offre aux curieux et curieuses quelques expérimentations sensorielles, entrecoupées d’extraits de spectacles des fous de bassan ! Une manière ludique et sensitive de découvrir un Tavers intime.

> Rdv aux Fontenils à 16h30 .

Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 95 95

English :

Take part in the « Tavers dans tous les sens » (Tavers in all senses) event during the Journées du Patrimoine (Heritage Days).

German :

Nehmen Sie anlässlich der Tage des offenen Denkmals an der Veranstaltung « Tavers dans tous les sens » teil.

Italiano :

Partecipate all’evento « Tavers dans tous les sens » durante le Giornate del Patrimonio.

Espanol :

Participe en la manifestación « Tavers dans tous les sens » durante las Jornadas del Patrimonio.

