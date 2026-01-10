Tawazûn, Illyes Ferfera Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Le quartet vient d’achever une tournée de deux semaines au Canada dans le cadre du réseau des Alliances Françaises (novembre 2025) et ouvrira sa saison 2026 au Jass Club Paris. Créé à l’initiative du saxophoniste franco-algérien Illyes Ferfera, le groupe réunit Simon Chivallon au piano, Tom Peyron à la batterie et Arthur Henn à la contrebasse.

Sa musique puise à la fois dans les traditions d’Afrique du Nord, le jazz nord-américain, les musiques d’Amérique latine et la culture musicale française, avec la volonté de créer une musique syncrétique et interculturelle. Le processus de composition s’inspire notamment des musiques et rythmes traditionnels algériens et nord-africains, du Diwane au Gnawa, ainsi que des chants de Cheikha Rimitti, tout en intégrant l’héritage du jazz à travers des figures telles qu’Archie Shepp, Steve Coleman, Anouar Brahem ou Miguel Zenon.

Cet univers s’ancre également dans la culture européenne et française, avec des influences allant de Georges Brassens à Olivier Messiaen, ou encore André Minvielle. En arabe, Tawazûn signifie équilibre : une quête personnelle, esthétique et musicale au cœur de leur répertoire et de l’album « Tawazûn », paru le 3 mai 2024 sur le label Déluge.

Illyes Ferfera / saxophones, percussions

Simon Chivallon / piano

Tom Peyron / batterie

Arthur Henn / contrebasse

En arabe, Tawazûn signifie équilibre : une quête personnelle, esthétique et musicale au cœur de leur répertoire et de l’album « Tawazûn »

Le jeudi 05 février 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-05T22:30:00+01:00

fin : 2026-02-05T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-05T21:30:00+02:00_2026-02-05T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

