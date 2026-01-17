Tawazûn, Illyes Ferfera Quartet, JASS CLUB PARIS, PARIS

Tawazûn, Illyes Ferfera Quartet Jeudi 5 février, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-05T19:30:00+01:00 – 2026-02-05T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-05T21:30:00+01:00 – 2026-02-05T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Le quartet vient d’achever une tournée de deux semaines au Canada dans le cadre du réseau des Alliances Françaises (novembre 2025) et ouvrira sa saison 2026 au Jass Club Paris. Créé à l’initiative du saxophoniste franco-algérien Illyes Ferfera, le groupe réunit Simon Chivallon au piano, Tom Peyron à la batterie et Arthur Henn à la contrebasse. Sa musique puise à la fois dans les traditions d’Afrique du Nord, le jazz nord-américain, les musiques d’Amérique latine et la culture musicale française, avec la volonté de créer une musique syncrétique et interculturelle. Le processus de composition s’inspire notamment des musiques et rythmes traditionnels algériens et nord-africains, du Diwane au Gnawa, ainsi que des chants de Cheikha Rimitti, tout en intégrant l’héritage du jazz à travers des figures telles qu’Archie Shepp, Steve Coleman, Anouar Brahem ou Miguel Zenon. Cet univers s’ancre également dans la culture européenne et française, avec des influences allant de Georges Brassens à Olivier Messiaen, ou encore André Minvielle. En arabe, Tawazûn signifie équilibre : une quête personnelle, esthétique et musicale au cœur de leur répertoire et de l’album « Tawazûn », paru le 3 mai 2024 sur le label Déluge. **Illyes Ferfera** / saxophones, percussions **Simon Chivallon** / piano **Tom Peyron** / batterie **Arthur Henn** / contrebasse

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013

