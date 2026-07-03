TAXE ROSE, Département du Loiret,

Informations pratiques

TAXE ROSE Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Petit traité de fiscalité à l’usage des femmes et de leur conjoint.

Gwendoline a 10 ans, 25 ans, 38 ans, 53 ans, 65 ans… Elle touche de l’argent de poche de ses parents, s’installe avec Richard, fait des enfants, divorce, ne se fait pas augmenter à son boulot, et enfin prend sa retraite – bien méritée mais bien dérisoire. Ce que Gwendoline ne voit pas, c’est (de) combien elle se fait avoir…

Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Lili Dhotel