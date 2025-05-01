Taxi Story – théâtre contemporain, drame À LA FOLIE THEATRE PARIS 11

Dans le huis clos

d’un taxi, un simple trajet peut bouleverser une vie.

Vendredi 13

septembre 2013 : Julie entre dans le taxi de Léo pour la première fois.

Samedi 22 décembre

2018 : Léo et Julie sont chacun dans une réalité qui les éloigne.

Cinq ans sont

passés, mais qu’ont-ils vraiment vécu entre ces deux moments ?

TAXI STORY défie le

temps, brouille les frontières entre passé et présent, et révèle que certains

instants ne prennent jamais fin.

Presse :

Télérama TT : «

Je ressors hagard et fasciné. »

Sortir A Paris : « Absolument

à découvrir. »

Paris

Friendly : « Une pièce audacieuse et innovante. »

Un conducteur de taxi solitaire entreprend un voyage dans le temps pour tenter de sauver son amour.

Du vendredi 13 mars 2026 au samedi 06 juin 2026 :

vendredi, samedi

de 21h00 à 22h20

payant

Tarifs :

Plein : 22€

Réduit : 18€

Public adultes. A partir de 12 ans.

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://folietheatre.com/ +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



