TAXIS DE NUIT THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse

TAXIS DE NUIT

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16.8 – 16.8 – 22.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-17 21:30:00

Date(s) :

2026-01-15

Sur la banquette arrière d’un taxi, une nuit particulière, une mère et une fille tentent de communiquer. De confidences en déchirements, du sourire aux larmes, elles finiront par s’avouer leur amour.

Avec Taxis de Nuit , la Compagnie du Grand Roque touche l’universel… les comédiennes sont simplement prodigieuses d’émotion… 16.8 .

English :

In the back seat of a cab on a particular night, a mother and daughter try to communicate. From confidences to heartbreak, from smiles to tears, they finally confess their love for each other.

