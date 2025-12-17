TAXIS DE NUIT THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse
TAXIS DE NUIT THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse jeudi 15 janvier 2026.
TAXIS DE NUIT
THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16.8 – 16.8 – 22.8 EUR
Début : 2026-01-15 20:30:00
fin : 2026-01-17 21:30:00
2026-01-15
Sur la banquette arrière d’un taxi, une nuit particulière, une mère et une fille tentent de communiquer. De confidences en déchirements, du sourire aux larmes, elles finiront par s’avouer leur amour.
Avec Taxis de Nuit , la Compagnie du Grand Roque touche l’universel… les comédiennes sont simplement prodigieuses d’émotion… 16.8 .
THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
English :
In the back seat of a cab on a particular night, a mother and daughter try to communicate. From confidences to heartbreak, from smiles to tears, they finally confess their love for each other.
