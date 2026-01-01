TaxiTram – Balade en autocar du réseau TRAM Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen l’Aumône

Au programme du samedi 17 janvier 2026 :

Mandorla – Les métamorphoses du sacré

Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen l’Aumône (95)

Visite guidée de l’exposition collective suivie de la découverte la performance » PLURIELLES – Soror#1 » avec la Compagnie Betula Lenta de Maxence Rey

Tirant son nom du mot italien signifiant “amande”, Mandorla renvoie à une figure symbolique majeure dans l’iconographie chrétienne : celle de l’ovale lumineux formé par l’intersection de deux cercles, image de la rencontre entre le céleste et le terrestre, entre le spirituel et le corporel. L’exposition propose une relecture contemporaine de cette zone d’interpénétration des contraires, véritable matrice du sacré et de ses multiples résurgences. Pensée comme une traversée des seuils – entre les âges, les cultures, les corps et les imaginaires – Mandorla met en regard une sélection de sculptures de saintes portant leurs martyrs, provenant du Musée Krona à Uden (Pays-Bas), avec des œuvres contemporaines dans un dialogue fertile. Sculptures médiévales, dessins, photographies, installations, vidéos et objets rituels viennent ainsi célébrer le sacre de la chair, de la vie et de la nature et la résonance entre l’intime et l’universel. (Lire la suite)

Avec la performance PLURIELLES – Soror#1, Maxence Rey et ses complices danseuses, performeuses, comédiennes interrogent le corps comme un champ d’investigation infini. Elles s’immergent dans l’exposition Mandorla, les métamorphoses du sacré comme dans une chambre des merveilles : elles s’en imprègnent, s’y inscrivent, s’y laissent traverser et résonner. Ce n’est qu’ensuite qu’elles dansent, chantent, disent, transforment pour rendre visible, pour partager. La Compagnie Betula Lenta performe nos natures, nos souverainetés, nos vulnérabilités, nos puissances, dans un entremêlement d’histoires intimes et collectives.

ECHO DELAY REVERB

Palais de Tokyo, Paris (16e)

Introduction suivie d’une visite libre de l’exposition

L’exposition collective ECHO DELAY REVERB propose une histoire de la circulation transatlantique de formes et d’idées à travers les oeuvres d’une soixantaine d’artistes, réunissant une grande variété de médiums et plusieurs productions spécifiques.

Elle montre comment l’art aux États-Unis a catalysé les énergies révolutionnaires de penseurs et penseuses, activistes et poètes qui ont transgressé les genres et profondément modifié les perspectives sur le monde d’aujourd’hui, de Simone de Beauvoir, Michel Foucault et Jacques Derrida à Frantz Fanon, Jean Genet, Aimé Césaire, Jacques Lacan, Monique Wittig, Pierre Bourdieu ou Edouard Glissant… (Lire la suite)

Informations pratiques Rendez-vous à 13h30 à la Porte Maillot.

Adresse : 15 boulevard Pershing, 75017 Paris

Accès : M1 ; RER C et E ; Tram 3b (Porte Maillot) À votre arrivée, sur place, merci de venir rencontrer l’équipe de TRAM afin qu’elle note votre présence. Une question, une information supplémentaire ?

Contactez l’équipe : taxitram@tram-idf.fr / 07 65 89 73 36

TaxiTram, un voyage en autocar vers une sélection de plusieurs lieux du réseau pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires d’expositions ou des équipes.

Le samedi 17 janvier 2026

de 13h30 à 18h45

payant

De 6 à 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour 95310 Saint-Ouen l’Aumône

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour 95310 Saint-Ouen l'Aumône



