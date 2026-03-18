TaxiTram – Balade en autocar du réseau TRAM Beaux-Arts de Paris Paris

Au programme du samedi 11 avril 2026 :

Gaia Vincensini, Assurance sinistre

La Graineterie, Centre d’art de la Ville de Houilles (78)

Visite en présence de Marie Bechetoille, directrice et commissaire de l’exposition, et Pauline Ayoudj, chargée des publics et de la médiation.

« Assurance sinistre », la première exposition personnelle de Gaia Vincensini a plusieurs points d’entrées et de départs. Ils sont tous traversés et reliés par des récits secrets, des symboles mystérieux et des spéculations en suspens. Une boutique de luxe en liquidation, une salle des coffres et de distributeurs de billets, un cabinet de curiosités comme un musée d’histoire défraîchi, sont des espaces allégoriques convoquant leurs propres règles du jeu et leurs rituels sacrés. (Lire la suite)

Dominique Petitgand, La moindre anomalie

La Maréchalerie – centre d’art contemporain / ÉNSA Versailles (78)

Finissage de l’exposition en présence de l’artiste et de l’équipe du centre d’art

Dominique Petitgand invite à une expérience immersive où l’écoute est un outil d’exploration. Par une économie de moyens et la précision poétique de la composition, la création sonore voisine avec un choix d’oeuvres visuelles qui proposent un ensemble de paysages fragmentaires et rêvés.

Des mots et des mondes

Beaux-Arts de Paris

Visite avec un·e médiateur·ice des Beaux-Arts

Des mots et des mondes est née d’une série de discussions autour du rôle joué par les mots dans les pratiques artistiques actuelles, dans lesquelles la poésie et l’écriture occupent une place grandissante. L’exposition s’intéresse à la manière dont les artistes cherchent avec les mots des espaces de circularités et de glissements sémantiques qui permettent de multiplier les récits et les visions du monde, oscillant entre écritures et oralités. Les mots deviennent alors vecteurs d’émancipation personnelle ou collective, incarnée dans des assemblages, des positionnements et des reconfigurations toujours intensément poétiques. (Lire la suite)

Informations pratiques

Rendez-vous à 10h45 devant la gare de Houilles Carrières-sur-Seine.

Adresse : 8 rue du 4 septembre, 78800 Houilles

Accès : RER A ; Ligne J et L (station Houilles Carrières-sur-Seine, sortie n°2) À votre arrivée, sur place, merci de venir rencontrer l’équipe de TRAM afin qu’elle note votre présence. Une question, une information supplémentaire ?

Contactez l’équipe : taxitram@tram-idf.fr / 07 65 89 73 36

TaxiTram, un voyage en autocar vers une sélection de plusieurs lieux du réseau pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires d’expositions ou des équipes.

Le samedi 11 avril 2026

de 10h45 à 17h30

payant

De 6 à 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T13:45:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T10:45:00+02:00_2026-04-11T17:30:00+02:00

Beaux-Arts de Paris 13 quai Malaquais 75006 M4 (station Saint-Germain-des-Prés) ; M1 et M7 (station Palais Royal – musée du Louvre)Paris

https://tram-idf.fr/parcours/taxitram-samedi-11-avril-2026/ +33765897336 taxitram@tram-idf.fr https://www.facebook.com/reseau.tram https://www.facebook.com/reseau.tram



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