TaxiTram – Balade en autocar du réseau TRAM Galerie Fernand Léger / Ville d’Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine

Au programme du samedi 7 février 2026 :

Feux de joie

Centre culturel Jean-Cocteau, Les Lilas (93)

Visite guidée avec Thomas Maestro, co-comissiare et chargé de médiation

Cette exposition collective prend pour point de départ le roman L’Art de la joie de Goliarda Sapienza (1924-1996, IT) — écrit entre 1967 et 1976 — publié à titre posthume en 2005, puis en 2016 (Ed. Le Tripode). Ce livre raconte la trajectoire de Modesta, née le 1er janvier 1900 en Italie et déterminée à vivre sa vie contre toute convention sociale et politique de son temps, choisissant ses ami·es, ses amours et ses combats. Sans chercher à illustrer ce roman d’initiation, il s’agit bien plus de faire résonner de grandes étapes de vie — intime et politique — décrites dans le livre, comme l’éloge de l’apprentissage, le goût de la révolte, la résistance aux oppressions sociales, l’errance ou encore l’isolement et l’enfermement. Réactivant l’histoire passée des lieux — celle d’un ancien pensionnat pour jeunes filles —, cette exposition réunit une quinzaine d’artistes de générations différentes, toutes à la recherche d’une échappée joyeuse, libre et étincelante.

François Dufeil, Tambourao Clochoto

Centre d’art contemporain d’Alfortville – La Traverse (94)

Visite avec l’équipe des publics du centre d’art

Dans cette exposition personnelle, François Dufeil présentera un ensemble de sculptures-instruments façonnés à partir d’objets recyclés, témoins de notre ère industrielle et consumériste, ainsi qu’une série de dessins réalisés lors de sa résidence à l’Institut Sacatar au Brésil. Ces œuvres prolongent sa recherche sur la transversalité entre le visuel et le sonore.

Stéphane Vigny, Sculpture générale

Galerie Fernand Léger / Ville d’Ivry-sur-Seine (94)

✨Nouveau lieu d’art du réseau ✨

Découverte conviviale du centre d’art et de l’exposition

L’exposition de Stéphane Vigny à la galerie Fernand Léger, montre un ensemble d’une vingtaine d’œuvres, qui recouvrent la plupart des techniques abordées par l’artiste dans ses recherches. Ainsi, cohabitent des objets modifiés, des assemblages plus ou moins complexes, et des constructions intégrales. Dans cette exposition, une majorité d’œuvres de petits formats est présentée aussi comme des maquettes (Monument aux chips, Fuste, Pétanque dans la brume) en prévision d’un surdimensionnement et d’une possible destinée dans l’espace public. À l’image du dernier projet de l’artiste Obelixoidal, escalier hélicoïdal réalisé à partir de barriques bordelaises, présenté dans la dernière partie de l’exposition et du projet l’Équilibriste, (d’après le bouquetin imitant l’otarie) projet d’une œuvre dans l’espace public en cours de réalisation, dans le cadre de l’opération immobilière Acte VII à Ivry confluences en partenariat avec Emerige.

Informations pratiques Rendez-vous à 14h devant le Centre culturel Jean-Cocteau.

Adresse : 35 place Charles de Gaulle, 93260 Les Lilas

Accès : M11 (Mairie des Lilas) À votre arrivée, sur place, merci de venir rencontrer l’équipe de TRAM afin qu’elle note votre présence. Une question, une information supplémentaire ?

Contactez l’équipe : taxitram@tram-idf.fr / 07 65 89 73 36

TaxiTram, un voyage en autocar vers une sélection de plusieurs lieux du réseau pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires d’expositions ou des équipes.

Le samedi 07 février 2026

de 14h00 à 18h45

payant

De 6 à 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T19:45:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T14:00:00+02:00_2026-02-07T18:45:00+02:00

Galerie Fernand Léger / Ville d’Ivry-sur-Seine 93, avenue Georges Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine

https://my.weezevent.com/taxitram-samedi-7-fevrier-2026 +33765897336 taxitram@tram-idf.fr https://www.facebook.com/reseau.tram https://www.facebook.com/reseau.tram



Afficher la carte du lieu Galerie Fernand Léger / Ville d’Ivry-sur-Seine et trouvez le meilleur itinéraire

