TaxiTram – Balade en autocar du réseau TRAM Galerie municipale Jean-Collet Vitry-sur-Seine samedi 28 mars 2026.
Au programme du samedi 28 mars 2026 :
- Hélène Singer, Dioramas
Immanence, Paris (15e)
Visite guidée avec la direction artistique d’Immanence
Ma série photographique de dioramas consiste à créer des installations éphémères de faux décors naturels dans lesquels j’insère des animaux naturalisés, que je prends ensuite à la chambre photographique (datant de 1910). Elle soulève la question du simulacre, de l’artifice, du figé et du mort, à la fois en photographie et en taxidermie, faisant un lien entre ces deux pratiques. Elle interroge surtout notre rapport socio-politique actuel au vivant et à l’animal en particulier, dans notre monde bouleversé par le changement climatique. (Lire la suite)
- Jardiner les seuils
École et Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge (91)
Visite en présence de Morgane Prigent, directrice et commissaire de l’exposition, et son équipe
Emma Bourgin, Julie Genelin, Léonard Nguyen Van Thé, explorent dans leur travail le lien à l’espace naturel et au vivant. La proposition qui leur est faite est de concevoir un projet qui se déploie au-delà des murs du centre d’art. L’exposition est à considérer comme un point d’étape car dès l’automne, des éléments végétaux mais également structurants vont ponctuer l’espace extérieur. (Lire la suite)
- Eternal Sunshine
Galerie municipale Jean-Collet, Vitry-sur-Seine (94)
Visite avec Thomas Lemire, commissaire de l’exposition et Armelle Saulin, médiatrice
À travers des œuvres inédites, les deux artistes (Marine Zonca et Audrey Prédhumeau) explorent les zones où rêve et réalité se confondent. Ces visions persistantes derrière les paupières closes, la lumière, la chaleur du soleil, les souvenirs qui remontent : Eternal Sunshine met en scène une mémoire mouvante, instable, qui se transforme, se déforme et s’enrichit parfois des récits des autres. (Lire la suite)
Informations pratiques
Rendez-vous à 13h30 devant Immanence.
Adresse : 21 avenue du Maine, 75015 Paris
Accès : M4, M6, M12 et M13 (Montparnasse, sortie n°2 ou Falguière)
À votre arrivée, sur place, merci de venir rencontrer l’équipe de TRAM afin qu’elle note votre présence.
Une question, une information supplémentaire ?
Contactez l’équipe : taxitram@tram-idf.fr / 07 65 89 73 36
TaxiTram, un voyage en autocar vers une sélection de plusieurs lieux du réseau pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires d’expositions ou des équipes.
Le samedi 28 mars 2026
de 13h30 à 18h15
payant
De 6 à 10 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Galerie municipale Jean-Collet 59 avenue Guy Môquet 94400 Vitry-sur-Seine
https://tram-idf.fr/parcours/taxitram-samedi-28-mars-2026/ +33765897336 taxitram@tram-idf.fr
