TaxiTram – Balade en autocar du réseau TRAM Immanence Paris

TaxiTram – Balade en autocar du réseau TRAM Immanence Paris samedi 4 octobre 2025.

Au programme du samedi 4 octobre 2025 :

Æterna Flux

Le Cyclop de Jean-Tinguely (Milly-la-Forêt, 91)

Visite de la saison artistique du centre d’art et visite au sol de l’œuvre monumentale

L’année 2025 célèbre le centenaire de la naissance de Jean Tinguely. La programmation culturelle et artistique élaborée par François Taillade, directeur de l’Association Le Cyclop, associe l’histoire de la construction du Cyclop aux créations contemporaines des artistes invité.e.s.

Ces œuvres poétiques et politiques, imaginées pour certaines par les artistes en résidence au Cyclop, feront se répondre sculptures et performances. De ces œuvres s’écouleront des fluides, de la fumée, une gestuelle ou encore une parole engagée sur notre monde, son environnement et enfin… le bruit des oiseaux pour laisser la voix à ceux qui offrent du réenchantement. Du métal, du bois, du verre soufflé, du mouvement de machines, de corps, des chants et des cris qui annonceront cet anniversaire retentissant : Æterna Flux.

Plant Heritage

Immanence (Paris, 15e)

Visite guidée de l’exposition

Dans le domaine de l’exposition, les commissaires sont aussi appelés « curateurs », un terme issu du latin curare, qui signifie « prendre soin de ». Le curateur veille aux œuvres, à l’espace, au public. Ce projet, propose d’étendre cette attention au vivant à travers une réflexion sur la flore, en périphérie du lieu d’exposition. Cette exposition sera l’occasion de participer aux journées du patrimoine qui se tiendra le 20 et le 21 septembre 2025. L’exposition sera accompagnée d’une brochure dédiée à la valorisation du patrimoine végétal.

Informations pratiques Rendez-vous à 9h45 Place d’Italie, près du centre commercial Italie 2.

Adresse : 11 rue Bobillot, 75013 Paris

Accès : M5,M6 et M7 (Place d’Italie)



À votre arrivée, sur place, merci de venir rencontrer l’équipe de TRAM afin qu’elle note votre présence. Une question, une information supplémentaire ?

Contactez l’équipe : taxitram@tram-idf.fr / 01 53 19 73 50

TaxiTram, un voyage en autocar vers une sélection de plusieurs lieux du réseau pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires d’expositions ou des équipes.

Le samedi 04 octobre 2025

de 09h45 à 16h00

payant

De 6 à 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T12:45:00+02:00

fin : 2025-10-04T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T09:45:00+02:00_2025-10-04T16:00:00+02:00

Immanence 21, avenue du Maine 75015 Paris

https://tram-idf.fr/parcours/taxitram-samedi-4-octobre-2025/ +33153197350 taxitram@tram-idf.fr https://www.facebook.com/reseau.tram https://www.facebook.com/reseau.tram