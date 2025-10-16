TCHAIKOVSKI – CONCERTO POUR PIANO NO. 1 – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

jeudi 16 octobre 2025.

Début : 2025-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : TCHAIKOVSKI – CONCERTO POUR PIANO NO. 1Grandes ŒuvresTitre : Tchaïkovski, Concerto pour piano n° 1Sous-titre : Orchestre National des Pays de la LoireDate : Jeudi 16/10/2025Horaire : 20h30Distribution : Orchestre National des Pays de la LoireAndreï Korobeinikov, pianoSascha Goetzel, directionProgramme : Tchaïkovski, Concerto pour piano n° 1EntracteKorngold, SinfoniettaChapeau : L’Auditorium, la salle emblématique de La Seine Musicale avec sa disposition à 360 degrés et en vignoble, est l’écrin idéal pour accueillir Les Grandes Œuvres, une programmation qui convie grands orchestres, chœurs et récitals intimistes. Chaque saison l’orchestre résident à La Seine Musicale, Insula orchestra, ainsi que les grands orchestres français et internationaux se produisent aux côtés de solistes et d’artistes émergents qui font l’actualité de la musique classique.Description : Quand Tchaïkovski présente son tout premier concerto pour piano à son ami le célèbre pianiste Rubinstein, ce dernier n’a pas de mots assez durs contre l’œuvre. Tchaïkovski ne se décourage pas et fait jouer l’œuvre telle qu’imaginée : la création est un succès et Rubinstein révisera son jugement.Le premier mouvement s’ouvre dans un geste monumental et condense toutes les qualités du compositeur russe : lyrisme exubérant et orchestration luxuriante. Plus léger, le mouvement central a des allures presque champêtres quand le final bondit en fanfare, alternant élans mélodiques et danses populaires.On apprécie le jeu somptueux et puissant du pianiste Andreï Korobeinikov dans ce monument du répertoire, si célèbre qu’il a éclipsé les deux autres concertos de Tchaïkovski.Enfant prodige formé à Vienne, Korngold a façonné la musique du cinéma hollywoodien à laquelle il donne son incroyable puissance évocatrice forgée dans le langage romantique. Un langage dont il connaît tous les secrets, lui qui n’a pas 15 ans quand il compose cette délicieuse Sinfonietta, d’une sensualité harmonique et d’un lyrisme irrésistible.Des tourments russes confiés au piano à la somptueuse orchestration de la Vienne fin de siècle, le chef Sascha Goetzel saura tirer des merveilles de raffinement, avec une ample majesté ou un subtil clair-obscur.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92