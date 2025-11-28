Tchaïkovski, Manfred Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Tchaïkovski, Manfred

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 54 EUR

Vendredi 2025-11-28

2025-11-29

2025-11-28

Kian Soltani nous régale dans le pétillant Premier Concerto de Haydn, avant que Vasily Petrenko ne nous embarque dans l’épopée fantastique de Manfred, le héros de Lord Byron revisité par Tchaïkovski.

English :

Kian Soltani regales us with Haydn?s sparkling First Concerto, before Vasily Petrenko takes us on a fantastic epic of Manfred, Lord Byron?s hero revisited by Tchaikovsky.

German :

Kian Soltani verwöhnt uns mit Haydns prickelndem ersten Konzert, bevor Vasily Petrenko uns in das fantastische Epos von Manfred entführt, dem Helden von Lord Byron, der von Tschaikowsky neu interpretiert wird.

Italiano :

Kian Soltani ci regala lo scintillante Primo Concerto di Haydn, prima che Vasily Petrenko ci porti in una fantastica epopea di Manfred, l’eroe di Lord Byron rivisitato da Tchaikovsky.

Espanol :

Kian Soltani nos deleita con el chispeante Primer Concierto de Haydn, antes de que Vasily Petrenko nos embarque en una fantástica epopeya de Manfred, el héroe de Lord Byron revisitado por Chaikovski.

