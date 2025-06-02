TCHAIKOVSKI – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

TCHAIKOVSKI Début : 2026-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : TCHAIKOVSKITchaïkovski, Dvorák et Rimsky-Korsakov déploient toute leur puissance orchestrale dans ce voyage au cœur des traditions musicales d’Europe de l’Est, entre mélodies envoûtantes et rythmes dansants.L’Orchestre symphonique de la radio de Prague et la cheffe invitée Alevtina Ioffe débarquent avec un programme rayonnant ! Après la délicate ouverture de “Nuit de Mai”, opéra méconnu de Rimsky-Korsakov, viendra l’une des pages les plus ardues du répertoire pour violon, le Concerto de Tchaïkovski. Le violoniste Timothy Chooi en délivrera l’irrésistible effusion. Il interprètera également la jolie Romance bohémienne d’Antonin Dvorak. L’orchestre poursuivra enfin avec la Symphonie n°8 de Dvorak, oscillant sans cesse entre tonalités mineures et majeures, une œuvre à la fois sereine et pleine de contrastes. Durée : 2h avec entracte PROGRAMME Rimsky-KorsakovLa Nuit de Mai, ouvertureTchaïkovski Concerto pour violonDvorákRomance pour violon en fa mineurSymphonie n°8 en sol majeurDISTRIBUTION Timothy Chooi, violonPrague Radio Symphony OrchestraAlevtina Ioffe, direction

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92