Tchat’ Kafé la Joie, Le Chat Pline Thiviers

Tchat’ Kafé la Joie
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne
Venez partager avec nous le bonheur de parler de la joie dans la littérature, commenter et dire des extraits de telle œuvre qui vous plaira
Le thème de janvier la surprise
Le thème de janvier la surprise .
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76 secretaire@acthiv.fr
English : Tchat’ Kafé la Joie
Come and share with us the joy of talking about joy in literature, comment on and read excerpts from any work you like
