Tchat’ Kafé la Joie, Le Chat Pline Thiviers

Tchat’ Kafé la Joie

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Venez partager avec nous le bonheur de parler de la joie dans la littérature, commenter et dire des extraits de telle œuvre qui vous plaira

Le thème de janvier la surprise

Venez partager avec nous le bonheur de parler de la joie dans la littérature, commenter et dire des extraits de telle œuvre qui vous plaira

Le thème de janvier la surprise .

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76 secretaire@acthiv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tchat’ Kafé la Joie

Come and share with us the joy of talking about joy in literature, comment on and read excerpts from any work you like

L’événement Tchat’ Kafé la Joie Thiviers a été mis à jour le 2025-12-22 par Isle-Auvézère