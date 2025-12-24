Tchat’ Kafé, Le Chat Pline Thiviers
Tchat’ Kafé, Le Chat Pline Thiviers mardi 20 janvier 2026.
Tchat’ Kafé
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne
Début : 2026-01-20
2026-01-20
Venez partager avec nous le bonheur de parler de la joie dans la littérature, commenter et dire des extraits de telle œuvre qui vous plaira
Le thème de février les racines racinés et déracinés
Le thème de février les racines racinés et déracinés .
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76 secretaire@acthiv.fr
English : Tchat’ Kafé
Come and share with us the joy of talking about joy in literature, commenting on and reciting extracts from any work you like
February’s theme: roots ? rooted and uprooted
