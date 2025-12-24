Tchat’ Kafé, Le Chat Pline Thiviers

Tchat’ Kafé

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Venez partager avec nous le bonheur de parler de la joie dans la littérature, commenter et dire des extraits de telle œuvre qui vous plaira

Le thème de février les racines racinés et déracinés

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76 secretaire@acthiv.fr

English : Tchat’ Kafé

Come and share with us the joy of talking about joy in literature, commenting on and reciting extracts from any work you like

February’s theme: roots ? rooted and uprooted

