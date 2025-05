Tchat’Kafé – Le Chat Pline Thiviers, 17 juin 2025 17:00, Thiviers.

Dordogne

Tchat’Kafé Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Début : 2025-06-17 17:00:00

fin : 2025-06-17

2025-06-17

Venez échanger autour d’un thème et d’un café

Le Chat Pline 47 rue Lamy

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76 secretaire@acthiv.fr

English : Tchat’Kafé

Come and chat over a theme and a cup of coffee

German : Tchat’Kafé

Tauschen Sie sich bei einem Thema und einem Kaffee aus

Italiano :

Venite a chiacchierare davanti a un tema e a una tazza di caffè

Espanol : Tchat’Kafé

Venga a charlar sobre un tema y una taza de café

L’événement Tchat’Kafé Thiviers a été mis à jour le 2025-05-19 par Isle-Auvézère