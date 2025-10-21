Tchat’Kafé Le Chat Pline Thiviers
Tchat’Kafé Le Chat Pline Thiviers mardi 21 octobre 2025.
Tchat’Kafé
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Venez échanger autour d’un thème et d’un café
Le thème d’octobre le bruit
Les bruits et les rumeurs, venez échanger l’écho de vos lectures sur ce thème général, indissociable de l’environnement et de la vie sociale .
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76 secretaire@acthiv.fr
English :
Come and chat over a theme and a cup of coffee
German : Tchat’Kafé
Tauschen Sie sich bei einem Thema und einem Kaffee aus
Italiano :
Venite a chiacchierare davanti a un tema e a una tazza di caffè
Espanol : Tchat’Kafé
Venga a charlar sobre un tema y una taza de café
