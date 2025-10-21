Tchat’Kafé Le Chat Pline Thiviers

Tchat’Kafé Le Chat Pline Thiviers mardi 21 octobre 2025.

Tchat’Kafé

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Venez échanger autour d’un thème et d’un café

Le thème d’octobre le bruit

Les bruits et les rumeurs, venez échanger l’écho de vos lectures sur ce thème général, indissociable de l’environnement et de la vie sociale .

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76 secretaire@acthiv.fr

English :

Come and chat over a theme and a cup of coffee

German : Tchat’Kafé

Tauschen Sie sich bei einem Thema und einem Kaffee aus

Italiano :

Venite a chiacchierare davanti a un tema e a una tazza di caffè

Espanol : Tchat’Kafé

Venga a charlar sobre un tema y una taza de café

