Tchat’Kafé Le Chat Pline Thiviers

Tchat’Kafé

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Venez échanger autour d’un thème et d’un café

Venez échanger autour d’un thème et d’un café

Le thème d’octobre la contrainte

De la contrainte choisie à la contrainte par corps, de celle qui élève à celle qui

écrase. .

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76 secretaire@acthiv.fr

English : Tchat’Kafé

Come and chat over a theme and a cup of coffee

German : Tchat’Kafé

Tauschen Sie sich bei einem Thema und einem Kaffee aus

Italiano :

Venite a chiacchierare davanti a un tema e a una tazza di caffè

Espanol : Tchat’Kafé

Venga a charlar sobre un tema y una taza de café

L’événement Tchat’Kafé Thiviers a été mis à jour le 2025-10-27 par Isle-Auvézère