Tchat’Kafé Le Chat Pline Thiviers
Tchat’Kafé Le Chat Pline Thiviers mardi 18 novembre 2025.
Tchat’Kafé
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-18
2025-11-18
Venez échanger autour d’un thème et d’un café
Le thème d’octobre la contrainte
De la contrainte choisie à la contrainte par corps, de celle qui élève à celle qui
écrase. .
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76 secretaire@acthiv.fr
English : Tchat’Kafé
Come and chat over a theme and a cup of coffee
German : Tchat’Kafé
Tauschen Sie sich bei einem Thema und einem Kaffee aus
Italiano :
Venite a chiacchierare davanti a un tema e a una tazza di caffè
Espanol : Tchat’Kafé
Venga a charlar sobre un tema y una taza de café
L’événement Tchat’Kafé Thiviers a été mis à jour le 2025-10-27 par Isle-Auvézère