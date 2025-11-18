Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tchat’Kafé Le Chat Pline Thiviers

Tchat'Kafé

Tchat’Kafé Le Chat Pline Thiviers mardi 18 novembre 2025.

Tchat’Kafé

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-18

Date(s) :
2025-11-18

Venez échanger autour d’un thème et d’un café
Venez échanger autour d’un thème et d’un café
Le thème d’octobre la contrainte
De la contrainte choisie à la contrainte par corps, de celle qui élève à celle qui
écrase.   .

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76  secretaire@acthiv.fr

English : Tchat’Kafé

Come and chat over a theme and a cup of coffee

German : Tchat’Kafé

Tauschen Sie sich bei einem Thema und einem Kaffee aus

Italiano :

Venite a chiacchierare davanti a un tema e a una tazza di caffè

Espanol : Tchat’Kafé

Venga a charlar sobre un tema y una taza de café

L’événement Tchat’Kafé Thiviers a été mis à jour le 2025-10-27 par Isle-Auvézère