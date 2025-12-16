Tchatter, litté, latté Médiathèque de Lencloître Lencloître

Tchatter, litté, latté

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Venez discuter de vos coups de coeur littéraires et échanger autour d’un café, d’un thé, d’une tisane et repartez avec de belles idées de lectures. .

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

