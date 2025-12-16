Tchatter, litté, latté Médiathèque de Lencloître Lencloître
Tchatter, litté, latté Médiathèque de Lencloître Lencloître samedi 21 mars 2026.
Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne
Venez discuter de vos coups de coeur littéraires et échanger autour d’un café, d’un thé, d’une tisane et repartez avec de belles idées de lectures. .
Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr
