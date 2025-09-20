Tchatter, litté, latté Prix Renaudot des lycéens Médiathèque de Lencloître Lencloître

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Partenaire du Prix Renaudot des lycéens , la médiathèque de Lencloître vous propose de venir découvrir les 5 romans en lice. Vous souhaitez vous investir dans ce Prix et participer aux échanges ? On vous attend !

Pour adultes et adolescents à partir de 16 ans. .

