Tchicaya U Tam’si – Rencontre avec Boniface Mongo-Mboussa Salle des Actes – Sorbonne Paris

Né au Congo en 1931, mort en France en 1988, Gérald-Félix Tchicaya prend à vingt-six ans le pseudonyme de U Tam’si qui, en langue vili, signifie « celui qui parle pour son pays ». C’est néanmoins pour tous les peuples d’Afrique Noire que se lève sa poésie. Rencontre autour de Le mauvais sang suivi de Feu de brousse et de Le ventre de Tchicaya U Tam’si, avec Boniface Mongo‐Mboussa, auteur de la préface. Animée par Alice Nez, lectures par un comédien.

Organisée par la revue Place de la Sorbonne (Sorbonne Université Presses) et la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, en partenariat avec Poésie/Gallimard.

Rencontre avec Boniface Mongo-Mboussa autour des œuvres de Tchicaya U Tam’si

Le lundi 13 avril 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-13T18:30:00+02:00_2026-04-13T20:00:00+02:00

Salle des Actes – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris



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