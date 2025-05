Tchikidan – Bourges, 7 juin 2025 20:00, Bourges.

Cher

Tchikidan 34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Début : 2025-06-07 20:00:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

2025-06-08

Concert de l’Orchestre Symphonique et des Chœurs du Conservatoire.

Venez assister au concert proposé par l’orchestre symphonique les chœurs du conservatoire. Au programme des musiques connues que vous saurez reconnaître telle que

Pirates des Caraïbes, Klaus Badelt (orchestre symphonique)

Tchikidan, Etienne Perruchon (orchestre symphonique et chœurs)

Un beau moment vous est offert par la Cheffe de chœurs Pascale Verheecke et Serge Conte, chef d’orchestre ! .

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Concert by the Conservatoire Symphony Orchestra and Choir.

German :

Konzert des Symphonieorchesters und der Ch?rs des Konservatoriums.

Italiano :

Concerto dell’Orchestra Sinfonica e del Coro del Conservatorio.

Espanol :

Concierto de la Orquesta Sinfónica y el Coro del Conservatorio.

